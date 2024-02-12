Грузооборот российских портов упал

Росморречфлот: грузооборот морских портов России снизился на 6,2 % в январе

По итогам января 2024 года суммарный грузооборот российских морских портов упал на 6,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил 71 миллион тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

Отмечается, что объемы отгрузки сухих (твердых, не требующих особых мер предосторожности при доставке) грузов за этот период времени сократились на 5,8 процента и опустились до уровня в 32,8 миллиона тонн. В свою очередь, перевалка наливных грузов (вещества, которые перевозятся в жидком, сжиженном газообразном состоянии) упала на 6,5 процента и составила 38,2 миллиона тонн.

Наибольший грузооборот эксперты зафиксировали в портах Балтийского (21,6 миллиона тонн) и Азово-Черноморского (24 миллиона) бассейнов. Суммарные объемы отгрузки в них снизились в годовом выражении на 4,3 и 7,1 процента соответственно. При этом грузооборот дальневосточных портов за это время упал на 9,1 процента и составил 16,9 миллиона тонн, заключили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что власти России и Китая обсуждают вопросы страхования грузов, поставляющихся по маршруту Северного морского пути (СМП, соединяет европейские и дальневосточные порты РФ). Намерение привлечь кредитные организации из КНР было обусловлено отказом многих судовладельцев пользоваться СМП из-за отсутствия страховки.