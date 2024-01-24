Китай захотели привлечь к страхованию поставок через Северный морской путь

Трутнев: РФ обсуждает с Китаем страхование поставок через Северный морской путь

Власти России обсуждают с Китаем вопросы страхования грузов, поставляющихся по маршруту Северного морского пути (СМП), рассказал вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью «России-24», на которое ссылается ТАСС.

Кредитные организации захотели привлечь к проекту, поскольку сейчас многие судовладельцы не пользуются СМП из-за отсутствия страховки, а банковской системе этой страны такой вопрос «вполне по плечу», отметил политик.

В марте 2023 года, по результатам переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, стало известно о подготовке создания совместного рабочего органа по проекту «Северный морской путь», предназначенного для формирования странами планов по развитию и освоению маршрута. Позднее в МИД КНР подтвердили готовность сотрудничать с РФ, «в том числе в Арктике».

Северный морской путь — судоходный маршрут, проходящий вдоль берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Он соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. По итогам 2023 года суммарный грузооборот СМП достиг рекордного значения в 36,25 миллиона тонн.