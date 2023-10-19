Китай ответил на предложение Путина сотрудничать по Северному морскому пути

Представитель МИД КНР Мао Нин: Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике

Китай готов сотрудничать с Россией в том числе в Арктике, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее цитрует РИА Новости.

«Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — сказала она, комментируя заявление президента России Владимира Путина на форуме «Один пояс, один путь» о том, что Москва приглашает партнеров к сотрудничеству в развитии Северного морского пути.

21 марта Путин заявил, что Россия и Китай договорились осваивать Северный морской путь совместно. По его словам, страны готовы создать единый рабочий орган по развитию направления.

Северный морской путь — это самый короткий водный маршрут, соединяющий европейскую часть России с Дальним Востоком, который полностью проходит по территориальным водам и исключительной экономической зоне страны. Он включает в себя более 50 портов, порт-пунктов и терминалов, пролегая через Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. По Севморпути доставляют продукты, топливо, медикаменты, стройматериалы и товары первой необходимости в северные субъекты России. Предполагается, что развитие маршрута сделает их доставку быстрее и дешевле.