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14:31, 12 февраля 2024Забота о себе

Гуру уборки назвала способ быстро очистить лейку для душа

Фото: Tanner Marquis / Unsplash

Гуру уборки Ванесса Амаро назвала простой способ, который поможет быстро очистить лейку для смесителя или душа. Свой совет она дала в микроблоге в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет издание The Cool Down.

По словам Амаро, для этих целей она использует столовый уксус. Его блогерша наливает в пластиковый пакет, помещает внутрь лейку и перехватывает у основания резинкой.

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Оставить вещество действовать, уточнила она, нужно на полчаса, после чего извлечь лейку из пакета и вылить грязную жидкость. «Когда уксус потемнеет, слейте его, и все будет выглядеть уже хорошо. Но мы предпримем еще кое-что. Нанесите чистящее средство, возьмите щетку, хорошенько почистите поверхность и смойте пену», — рассказала она.

Ранее специалист по уборке Аллен Кивлак назвал простой способ отмыть подушки без стирки. По словам эксперта, для этого понадобятся только уксус и сода.

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      Александра Лисица
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