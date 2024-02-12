Три европейских страны создали проект по борьбе с иностранным вмешательством

Франция, Германия и Польша создали проект по борьбе с иностранным вмешательством

Министры иностранных дел трех европейских стран — Франции, Германии и Польши — сообщили о намерении создать совместный проект по борьбе с иностранным вмешательством, в том числе совершаемым Россией. Трансляция их совместной пресс-конференции велась в официальном YouTube-канале французского МИД.

«Мы запускаем механизм оповещений в веймарском формате, систему ответных мер, чтобы публично осудить иностранное вмешательство», — заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

По его словам, страны задействуют необходимые рычаги для того, чтобы распознавать такие случаи и оповещать о них общественность. Дипломат добавил, что в Евросоюзе удалось выявить сеть, которая якобы занимается распространением вирусного пророссийского контента во Франции, ФРГ и Польше. Также он обвинил Москву в намерении вмешаться в грядущие выборы в ЕП.

Ранее Сежурне призвал страны ЕС значительно увеличить оборонные расходы в связи с угрозой нападения России. Он признал, что не исключает вероятность нападения России на территорию НАТО в ближайшие годы.