Франция призвала ЕС увеличить траты на оборону из-за угрозы со стороны России

МИД Франции: ЕС нужно больше тратить на оборону из-за угрозы нападения России

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо значительно увеличить оборонные расходы в связи с угрозой нападения России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданию Ouest France.

Он признал, что не исключает вероятность нападения России на территорию НАТО в ближайшие годы. В связи с этим Сежурне призвал ЕС последовать примеру Франции, которая решила удвоить финансирование военных программ. По его словам, это является «экзистенциальным вопросом», поэтому Европа должна «найти гарантии безопасности».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости подготовиться к затяжной конфронтации с Россией. По его словам, противостояние может продлиться десятилетия. При этом он подчеркнул, что страны альянса не стремятся к полноценной войне с РФ.