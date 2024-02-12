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22:21, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск назвал сумасшествием проект помощи ВСУ

Маск назвал сумасшедшей невозможность отменить помощь ВСУ при новом президенте
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал попытки сенатора Джей Ди Вэнса заблокировать обсуждаемый в верхней палате законопроект помощи Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск разместил на своей странице публикацию Вэнса о том, что новому президенту США не получится отказаться от поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это сумасшествие», — подчеркнул он.

Ранее Вэнс обратил внимание на «бомбу замедленного действия» в проекте помощи Украине. «В тексте законопроекта спрятана бомба замедленного действия, предназначенная для импичмента следующему президенту (Дональду — прим. "Ленты.ру") Трампу, если он попытается прекратить финансирование войны на Украине», — объяснил он.

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      Марина Совина
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