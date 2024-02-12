В проекте помощи Украине нашли бомбу замедленного действия для Трампа

Сенатор США Вэнс: проект помощи Украине обязывает финансировать ее до 2025 года

Законопроект помощи Украине обязывает США финансировать ее до октября 2025 года, что будет бомбой замедленного действия для экс-президента США Дональда Трампа, в случае избрания на пост главы государства он не сможет прекратить помощь Киеву. На это указал сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, сообщает РИА Новости.

«В тексте законопроекта спрятана бомба замедленного действия, предназначенная для импичмента следующему президенту Трампу, если он попытается прекратить финансирование войны на Украине», — сказал он.

По его словам, если будущий американский президент нарушит положение бюджетного законодательства, это станет поводом для запуска процедуры импичмента против него.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Россия добьется больших успехов в конфликте с Киевом в случае, если Белый дом не окажет Украине материальной поддержки. Он отметил, что Киеву катастрофически не хватает поставок от Вашингтона.