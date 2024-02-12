В Конгрессе США сделали заявление об успехе России на Украине

Сенатор Шумер: Путин добьется успеха на Украине при отсутствии поддержки США

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер в социальной сети Х (бывший Twitter) сделал заявление об успехе России на Украине. По его мнению, президент страны Владимир Путин добьется больших результатов в конфликте с Киевом в случае, если Белый дом не окажет Украине материальной поддержки.

Он отметил, что Киеву катастрофически не хватает поставок от Штатов. «Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха», — считает Шумер.

Ранее Шумер заявлял об исчезновении Украины без помощи США. По его словам, республиканцы не поддержат законопроект Сената США на цели национальной безопасности, частью которого, в частности, является финансовая помощь Киеву.