Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:17, 12 февраля 2024Силовые структуры

Испугавшаяся за мобилизованного мужа россиянка отдала гадалке миллион рублей

Мошенницы заставили жену мобилизованного перевести им более миллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве жену мобилизованного довели до истерики и заставили перевести более миллиона рублей. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что после призыва супруга на военную службу по мобилизации жительница столицы постоянно находилась в состоянии стресса. Помочь вызвалась подруга из небольшого подмосковного города. «Однажды, будучи в гостях у жены мобилизованного, она заявила, что мужчина может погибнуть, но помочь может знакомая гадалка по имени Залина», — рассказал собеседник телеканала, отметив, что под экзотическим именем скрывалась обыкновенная россиянка.

Гадалка вместе с подругой стала давить на жену солдата — женщины заставили ее переводить деньги на свои счета. Аппетиты мошенниц росли, из-за чего потерпевшая стала брать кредиты, а также просить деньги взаймы у друзей и родственников. В общей сложности она перевела более миллиона рублей.

Полиция в Москве начала расследование.

Ранее во Владивостоке задержали 50-летнюю и 51-летнюю гадалок-аферисток, укравших деньги у трех местных жительниц.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Принял сторону тех, кто мне ближе по духу». Бывшие солдаты и офицеры ВСУ рассказали, почему стали воевать за Россию

      Россиянка получит компенсацию от МВД за 20 часов в отделе после акции против СВО

      В Калининградской области отреагировали на слова Алиханова о Канте

      Рост поставок российского СПГ в страну НАТО объяснили

      В фильме «Летучий корабль» заменили выступивших против спецоперации артистов

      Россияне начнут массово пить дождевую воду

      Рэпер ST поддержал Владимира Путина

      Фитнес-тренер назвала способы заставить мышцы расти

      В России запатентовали ГРУБ для реактивных систем

      В Госдуме рассказали об отношении к перешедшим на сторону России экс-военным ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше