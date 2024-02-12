Испугавшаяся за мобилизованного мужа россиянка отдала гадалке миллион рублей

Мошенницы заставили жену мобилизованного перевести им более миллиона рублей

В Москве жену мобилизованного довели до истерики и заставили перевести более миллиона рублей. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что после призыва супруга на военную службу по мобилизации жительница столицы постоянно находилась в состоянии стресса. Помочь вызвалась подруга из небольшого подмосковного города. «Однажды, будучи в гостях у жены мобилизованного, она заявила, что мужчина может погибнуть, но помочь может знакомая гадалка по имени Залина», — рассказал собеседник телеканала, отметив, что под экзотическим именем скрывалась обыкновенная россиянка.

Гадалка вместе с подругой стала давить на жену солдата — женщины заставили ее переводить деньги на свои счета. Аппетиты мошенниц росли, из-за чего потерпевшая стала брать кредиты, а также просить деньги взаймы у друзей и родственников. В общей сложности она перевела более миллиона рублей.

Полиция в Москве начала расследование.

Ранее во Владивостоке задержали 50-летнюю и 51-летнюю гадалок-аферисток, укравших деньги у трех местных жительниц.