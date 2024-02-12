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10:32, 12 февраля 2024Силовые структуры

Изъятая сотрудниками ФСБ контрабанда драгметаллов попала на видео

МВД опубликовало видео с изъятием 5,5 тонны контрабандных металлов в Подмосковье

Изъятие контрабандных драгоценных металлов сотрудниками ФСБ в Подмосковье попало на видео. Оперативный ролик в понедельник, 12 февраля, публикует пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОН взламывают дверь в помещение, оборудованное под склад. Внутри находятся белые мешки с контрабандой.

О раскрытии канала контрабанды драгметаллов стало известно ранее 12 февраля. По данным правоохранительных органов, злоумышленники незаконно скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы, которые содержат платину, палладий и родий, и вывозили их за пределы России.

Во время обысков силовики изъяли 5,5 тонны сырья общей стоимостью 70 миллионов рублей. Четверо участников нелегального бизнеса арестованы.

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      Олеся Мицкевич
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