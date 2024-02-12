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09:03, 12 февраля 2024Мир

Катар освободил работающих на Израиль индийских шпионов

Катар передал Индии восемь экс-офицеров ВМС, приговоренных к смерти за шпионаж

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Катар освободил и передал Нью-Дели восемь экс-офицеров ВМС Индии, ранее задержанных и приговоренных к смерти за шпионаж в пользу Израиля. Об этом со ссылкой на заявление правительства Индии сообщает британская газета Financial Times.

Отмечается, что все восемь человек работали в компании Dahra Global, которая занималась подготовкой катарских военнослужащих и ныне ликвидирована. Они были арестованы еще в августе 2022 года, каждый содержался в одиночной камере. В октябре прошлого года по обвинению в шпионаже в пользу Израиля их приговорили к смертной казни. В декабре Катар отменил приговоры, но оставил их под стражей.

«Мы ценим решение эмира государства Катар обеспечить освобождение и возвращение на родину этих граждан», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии. Отмечается, что этому решению предшествовали долгие месяцы переговоров между Дохой и Нью-Дели.

Ранее стало известно, что индийская разведка задержала работника посольства Индии в Москве Сатендру Сивала по подозрению в шпионаже в пользу пакистанского разведывательного агентства. Полиция штата Уттар-Прадеш также сообщила, что, по предварительным данным, Сивал передавал информацию, касающуюся обороны и безопасности Индии, пакистанскому агентству ISI.

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      Виктория Кондратьева
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