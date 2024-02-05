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11:52, 5 февраля 2024Мир

Сотрудника посольства Индии в Москве арестовали за шпионаж

The Hindu: работник посольства Индии в РФ задержан за шпионаж в пользу Пакистана

Фото: Илюхина Наталья / Фотобанк Лори

Работника посольства Индии Сатендру Сивала в России задержали по подозрению в шпионаже в пользу пакистанского разведывательного агентства Inter-Services Intelligence Agency (ISI). Об этом информирует The Hindu.

«Министерству иностранных дел известно об аресте сотрудника посольства Сатендры Сивала, который был назначен помощником по безопасности в посольстве Индии в Москве. МИД продолжает работать со следственными органами по этому делу», — рассказали в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Полиция штата Уттар-Прадеш сообщила, что, по предварительным данным, Сивал передавал информацию, касающуюся обороны и безопасности Индии, пакистанскому агентству ISI.

«Москва представляет собой важную миссию с точки зрения обороны, поскольку значительная часть индийской военной техники поступает из России, а двусторонние отношения с Россией стремительно развиваются после февраля 2022 года», — сообщили в издании.

Ранее сообщалось о возможном отказе Индии от импорта российского оружия в пользу поставки вооружений из США. При этом эксперты сомневаются в достоверности этого сообщения.

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      Лина Пивоварова
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