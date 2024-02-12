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19:57, 12 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко одобрил проект новой военной доктрины Белоруссии

Лукашенко одобрил проекты концепции безопасности и военной доктрины Белоруссии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проекты концепции национальной безопасности и военной доктрины страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Лукашенко подписал соответствующее постановление Совета безопасности Белоруссии. Уточняется также, что в одобренном проекте военной доктрины были отражены «ключевые изменения военно-политической обстановки в мире и регионе, основы военной политики Беларуси», а также «национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности».

В соответствии с подписанным постановлением Минобороны республики теперь должно доработать проект доктрины с учетом замечаний членов Совбеза, после чего оба документа вынесут на утверждение Всебелорусского народного собрания.

Ранее сообщалось, что в обновленной военной доктрине Белоруссии будут перечислены страны и организации, являющиеся недружественными для Минска. В частности, в перечень недружественных государств попали страны НАТО и Украина.

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