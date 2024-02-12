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16:28, 12 февраля 2024Мир

Макрон заявил об укреплении обороны ЕС за счет поставок вооружений на Украину

Макрон: поставки вооружений на Украину должны укрепить оборону ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Поставки стратегических вооружений и боеприпасов на Украину должны укрепить производственную базу и оборону Европейского союза (ЕС). Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Все, что Европа делает для поставок стратегических вооружений и боеприпасов, должно служить укреплению производственной базы и обороны Евросоюза», — констатировал он.

По словам французского лидера, желание укрепить производственную базу, чтобы ответить на нужды Украины, позволит странам Евросоюза нарастить производственные возможности, что «сделает ЕС обороноспособной державой, дополняющей НАТО».

Он отметил, что Евросоюзу следует начать с операционного и производственного сотрудничества на основе технологической военной базы ЕС, что позволит объединению стать «столпом Североатлантического альянса в Европе».

Ранее Макрон отложил запланированный на 13-14 февраля визит на Украину ради безопасности. Уточняется, что поездку в Киев отменили и представители союза французских предпринимателей (Medef).

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      Дарья Балацкая
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