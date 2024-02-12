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21:10, 12 февраля 2024Мир

МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

МИД Чехии: необходимо бессрочно запретить выдачу виз и РВП россиянам и белорусам

Фото: Ludek / Wikimedia

МИД Чехии предложил правительству республики бессрочно продлить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в стране (РВП) россиянам и белорусам. Об этом сообщает агентство ЧТК.

«В связи с продолжающимся военным конфликтом на Украине МИД Чехии предложил правительству продолжить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам России и Белоруссии, за исключением гуманитарных случаев», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что данный запрет был введен после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в феврале 2022 года и действует до 31 марта 2024 года.

С 2023 года запрет распространяется также и на россиян и белоруссов, имеющих паспорта других стран, однако те иностранцы, у которых уже есть вид на жительство в Чехии, под действие постановления не попадают.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что НАТО находится в наилучшей форме за все время своего существования. По его словам, такая ситуация сохраняется за счет прочной трансатлантической связи и внутренним задачам, которые европейские союзники выполняют в области сдерживания и обороны.

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      Дарья Балацкая
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