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22:12, 11 февраля 2024Мир

МИД Чехии оценил положение дел в НАТО

Глава МИД Чехии: НАТО находится в наилучшей форме за все время существования

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО находится в наилучшей форме за все время своего существования. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Его слова приводит портал idnes.cz.

Политик прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Америка не придет на помощь государствам-союзникам, если они не будут выполнять принятые на себя финансовые обязательства перед альянсом.

По словам Липаевского, текущее положение сохраняется благодаря прочной трансатлантической связи и внутренним задачам, которые «европейские союзники выполняют в области сдерживания и обороны».

Министр подчеркнул, что Североатлантический альянс «противостоит наиболее серьезным вызовам после завершения Второй мировой войны». После начала украинского конфликта государства — члены блока увеличивают расходы на оборону и значительно нарастили сотрудничество по обеспечению своей безопасности.

Ранее Ян Липавский в интервью CNN заявил, что некоторые члены Евросоюза ведут переговоры с третьими странами о покупке снарядов для Киева. При этом он отметил, что общего европейского подхода в этом вопросе нет.

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      Юлия Мискевич
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