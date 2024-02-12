МИД Франции предупредил о попытках России повлиять на выборы в ЕС в июне

Глава МИД Франции Сежурне: Россия попытается вмешаться в июньские выборы в ЕС

Россия попытается вмешаться в выборы Европейского союза, которые состояться в июне. Об этом страны ЕС предупредил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает Reuters.

«Европейские державы должны быть готовы к всплеску российской пропаганды и дезинформации в преддверии июньских выборов в Евросоюзе», — заявил глава французского МИД.

По словам министра, сеть пророссийской пропаганды направлена ​​на работу с общественным мнением европейцев в попытке повлиять на исход избирательного процесса. Он также объявил, что совместно с Германией и Польшей руководство Франции создало механизм для выявления российского вмешательства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки вооружений на Украину должны укрепить производственную базу и оборону Евросоюза. Он уточнил, что таким образом ЕС сможет стать «столпом НАТО в Европе».