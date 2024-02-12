Морпеха ВСУ отправили в колонию за покушение на убийство двух мирных жителей ДНР

Суд ДНР дал 25 лет морпеху ВСУ за покушение на убийство двух мужчин в Мариуполе

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении 23-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Чернушенко, совершившего покушение на убийство двух мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Разведчика 1-го отделения 3-го взвода разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ признали виновным по части 3 статьи 30, по статье 105 («Покушение на убийство») и статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его отправили в колонию строгого режима на 25 лет.

По данным суда, Чернушенко, находясь на боевой позиции, обнаружил двух граждан Мариуполя и доложил об этом командиру. Получив приказ, морпех открыл огонь по мирным жителям из автомата, однако тем удалось спастись и покинуть зону обстрела.

Ранее тот же суд вынес приговор в отношении 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, обстрелявших жилые дома из артиллерийских орудий.