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09:33, 12 февраля 2024Силовые структуры

Мошенники обманули первого советника Ельцина

Жертвой телефонных аферистов стал первый советник Ельцина монах Киприан

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Телефонные мошенники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и Героя Советского Союза 66-летнего Валерия Буркова, принявшего сан и ставшего монахом Киприаном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Аферист убедил Буркова, что из-за утечки данных Героев СССР нужно срочно перевести все сбережения на безопасный счет. Монах Киприан перевел деньги со своего счета мошенникам, а затем по их настоянию еще взял кредит на 1,5 миллиона рублей и также отдал им.

Во время очередного разговора с преступниками рядом оказался сын Буркова, который понял, что отец стал жертвой мошенничества.

Полиция проводит проверку. Сумма ущерба устанавливается.

Валерий Бурков — полковник запаса, за его достижения ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1991 году он стал первым советником президента России Бориса Ельцина. В 2016 году Бурков постригся в монахи.

9 февраля сообщалось, что в Москве силовики задержали мошенников, обещавших устроить мужчину на работу в администрацию президента России за 100 тысяч евро (около десяти миллионов рублей). Потенциальный «кандидат» встречался с посредниками несколько раз, обсуждая план трудоустройства. В какой-то момент он понял, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы.

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      Любовь Ширижик
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