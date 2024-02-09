Аферисты пытались продать пост в администрации президента России за 10 миллионов

В Москве задержали мошенников, обещавших устроить мужчину в АП за 100 тыс. евро

В Москве силовики задержали мошенников, обещавших устроить мужчину на работу в администрацию президента (АП) России за 100 тысяч евро (около десяти миллионов рублей). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, неизвестные сами связались с мужчиной и пообещали за деньги устроить на престижную должность в АП. Потенциальный «кандидат» встречался с посредниками несколько раз, обсуждая план трудоустройства. В какой-то момент он понял, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали аферистов 7 февраля в ресторане гостиницы на Тверской улице во время передачи оговоренной суммы. Как сообщает следствие, у задержанных изначально не было полномочий для трудоустройства мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Ранее в Петербурге мошенники обманули тренера и советника гендиректора на 26,5 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.