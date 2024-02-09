Российский тренер и советник гендиректора перевели мошенникам миллионы рублей

В Петербурге тренер и советник гендиректора отдали мошенникам 26,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники обманули 63-летнего и 68-летнего мужчин на миллионы рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, первый пострадавший приехал из Ямало-Ненецкого автономного округа и работает тренером. Он перевел аферистам 15,5 миллиона рублей. Второй — советник гендиректора. Он отдал 11 миллионов рублей. Мужчина рассказал, что ему несколько раз звонили якобы сотрудники ФСБ и уговаривали перевести деньги на безопасный счет.

По фактам произошедшего возбуждены дела.

Ранее стало известно, что аферисты обманули преподавательницу Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на семь миллионов рублей, угрожая уголовным делом о государственной измене.

