Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:49, 9 февраля 2024Силовые структуры

Российский тренер и советник гендиректора перевели мошенникам миллионы рублей

В Петербурге тренер и советник гендиректора отдали мошенникам 26,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мошенники обманули 63-летнего и 68-летнего мужчин на миллионы рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, первый пострадавший приехал из Ямало-Ненецкого автономного округа и работает тренером. Он перевел аферистам 15,5 миллиона рублей. Второй — советник гендиректора. Он отдал 11 миллионов рублей. Мужчина рассказал, что ему несколько раз звонили якобы сотрудники ФСБ и уговаривали перевести деньги на безопасный счет.

По фактам произошедшего возбуждены дела.

Ранее стало известно, что аферисты обманули преподавательницу Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на семь миллионов рублей, угрожая уголовным делом о государственной измене.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Чувство ненависти, презрения и омерзения». Медведев — о новом главкоме ВСУ по прозвищу Мясник

      Глава Запорожской области прокомментировал слова Путина об уничтожении Украины

      В России высказались о влиянии интервью Путина на западные страны

      Турист откусил мужчине кончик носа во время драки в баре в Европе

      Из Windows удалят «Почту» и «Календарь»

      В Disney ответили на иск уволенной из «Мандалорца» актрисы

      В США назвали кандидата в президенты США от демократов вместо Байдена

      В Нижегородской области обезвредили беспилотник

      Калужский ЛВЗ «Кристалл» определил ценовой диапазон IPO

      На рынке в Грузии произошла стрельба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше