Преподавательницу московского института обманули на миллионы от лица ректора

Аферисты обманули преподавателя МГИМО на 7 млн рублей, угрожая делом о госизмене

Аферисты обманули преподавательницу Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на семь миллионов рублей, угрожая уголовным дело о государственной измене. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в начале января потерпевшей написал неизвестный от лица ректора учебного заведения и предупредил о скором звонке из Министерства иностранных дел. Вскоре с ней связался сотрудник службы безопасности и рассказал об утечке данных. Следом за ним женщине позвонил следователь и сообщил о краже доступа к ее банковскому счету. По словам «сотрудника силовых структур», мошенники хотят перевести со счета женщины денежные средства парню, который спонсирует Вооруженные силы Украины, и сделать ее фигуранткой уголовного дела о госизмене.

Преподавательница поверила аферистам и перевела имеющиеся у нее три миллиона на указанный счет. Позже женщина взяла несколько кредитов и заняла миллион рублей у знакомого — все деньги она также перевела на счет мошенников. После это «следователь» попросил потерпевшую записать видео с благодарностью для него и его коллег, а затем выслал ей грамоту на украинском языке. В этот момент преподавательница поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее бывшая судья из Омска перевела мошенникам 6,5 миллиона рублей, испугавшись возбуждения уголовного дела.