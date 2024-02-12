Москвич избил посетителя магазина и попал под следствие

В Москве мужчина избил посетителя магазина

В Москве задержали 24-летнего мужчину, избившего 42-летнего посетителя магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел в магазине в Гурьевском проезде. Россиянин поссорился с потерпевшим, и завязалась драка. Фигурант несколько раз ударил его руками по голове. Пострадавший упал на пол и получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Вскоре полицейским удалось найти нападавшего. Выяснилось, что он уже был судим. Теперь возбуждено дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге пьяный мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Гончарной и гонялся за продавцом.