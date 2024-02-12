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12:49, 12 февраля 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин с ножом ворвался в магазин и попал на видео

В Петербурге полиция задержала вооруженного ножом мужчину в магазине

В Петербурге пьяный мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Гончарной и гонялся за продавцом. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в торговой точке. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

На кадрах виден злоумышленник, который размахивает ножом, преследует продавца.

Сотрудник магазина сообщил о вооруженном мужчине в полицию. Прибывшие по вызову силовики оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Хакасии. Также известно, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

12 февраля сообщалось, что в Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом медицинским работникам и повредил машину скорой помощи. Инцидент произошел в Шарыпово во дворе жилого дома. 44-летний житель на автомобиле Renault Duster не давал проехать машине скорой помощи, а затем вышел из машины и напал на медиков.

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      Любовь Ширижик
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