Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:31, 12 февраля 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин угрожал медикам ножом и порезал колеса на машине скорой помощи

В Красноярске задержан житель, угрожавший медикам ножом и повредивший их машину

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом медицинским работникам и повредил машину скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Все произошло в Шарыпово. Находясь в одном из дворов, 44-летний житель на автомобиле Renault Duster не давал проехать машине скорой помощи. В какой-то момент мужчина вышел из своего авто и стал угрожать врачам, размахивая ножом. Затем он повредил окна у спецтранспорта и порезал три колеса.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») КоАП РФ и возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Проводится проверка по факту применения насилия в отношении представителей власти.

Ранее 29-летний житель Алтайского края напал с ножом на посетителя бара после отказа пустить его в компанию.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

      Появились подробности о последствиях работы системы ПВО в Белгородской области

      В российском городе около школы регулярно сливали жидкие отходы

      В России заявили о превосходстве «Краснополя» над Excalibur

      42-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике

      Немецкий футболист назвал лучший город России

      Катар освободил работающих на Израиль индийских шпионов

      В Совбезе России назвали причину невозможности переговоров с Украиной

      В Днепропетровской области из-за взрыва пострадала электроподстанция

      Певица Калашникова пожаловалась на проблемных арендаторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше