Пьяный россиянин угрожал медикам ножом и порезал колеса на машине скорой помощи

В Красноярске задержан житель, угрожавший медикам ножом и повредивший их машину

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом медицинским работникам и повредил машину скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Все произошло в Шарыпово. Находясь в одном из дворов, 44-летний житель на автомобиле Renault Duster не давал проехать машине скорой помощи. В какой-то момент мужчина вышел из своего авто и стал угрожать врачам, размахивая ножом. Затем он повредил окна у спецтранспорта и порезал три колеса.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») КоАП РФ и возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Проводится проверка по факту применения насилия в отношении представителей власти.

Ранее 29-летний житель Алтайского края напал с ножом на посетителя бара после отказа пустить его в компанию.