Москвичей предупредили о гололеде и тумане 12 февраля

Вильфанд: гололед и туман прогнозируются в Москве в понедельник

В Москве в понедельник, 12 февраля, ожидаются осадки в виде мокрого снега, мечтами ледяного дождя, туман и гололед. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В понедельник в Москве и области очень сложная погода. Днем прогнозируются умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, в отдельных районах — ледяной дождь, гололедно-изморозевые отложения, гололед, налипание мокрого снега и туман», — уточнил синоптик.

Так, в ночь на понедельник температура воздуха в столице будет минус 6-8 градусов, по области 5-10 градусов ниже нуля. Днем в городе потеплеет до минус 2-0 градусов, по области от минус 5 до 0 градусов.

Во вторник, 13 февраля, ожидается умеренно теплая погода, минус 2-4 градуса ночью, и днем в Москве, минус 1-6 градусов по области в течение суток, подчеркнул Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в День святого Валентина, 14 февраля, в Москве ожидается почти весенняя погода. Днем столбики термометров окажутся на отметках минус 1–6 градусов Цельсия, а ночью ожидается минус 3–8. Температура окажется примерно на полтора-два градуса выше нормы.

Кроме того, синоптики ранее рассказали, что погода в Москве на неделе с 12 февраля будет крайне неустойчивой, а во второй ее половине на столицу хлынет ледяной арктический воздух.