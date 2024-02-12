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15:08, 12 февраля 2024Из жизни

Мужчина завел 40 любовниц и выманил у них 25 миллионов рублей

В Китае мужчина выманил у 40 женщин два миллиона юаней, притворяясь бизнесменом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lewis Tse / Shutterstock / Fotodom

Житель Китая притворился богатым бизнесменом и выманил деньги у 40 женщин. Об этом сообщает South China Morning Post.

33-летний мужчина по фамилии Гу из провинции Цзянсу находил жертв на сайтах знакомств, выдавая себя за обеспеченного, ищущего любовь руководителя строительной компании. Для достоверности он арендовал роскошные автомобили на одолженные деньги, приобретал поддельные свидетельства о праве собственности на недвижимость и даже нанимал шофера, чтобы тот возил его по городу. Таким образом ему удалось обмануть не менее 40 женщин.

Заведя новую любовницу, Гу начинал выпрашивать у нее деньги. Он объяснял это тем, что его несуществующая компания испытывает финансовые проблемы, а его собственные накопления уже инвестированы. В общей сложности ему одолжили два миллиона юаней (25,5 миллиона рублей).

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О мошенничестве стало известно после того, как мужчину избил ревнивый муж одной из обманутых женщин. Полиция выяснила, что жертва перевела крупную сумму на банковский счет Гу. Расследование показало, что он одурачил и других женщин.

Мужчину приговорили к 13 годам тюремного заключения за мошенничество. Кроме того, суд оштрафовал его на 200 тысяч юаней (2,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель Китая солгал родственникам о травме яичка и выманил у них целое состояние. Обман был быстро раскрыт, когда родственники приехали навестить мужчину в больницу, где он якобы проходил лечение, и не нашли никаких записей о таком пациенте.

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