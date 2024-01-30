Мужчина солгал родственникам о травме яичка и выманил у них 3,8 миллиона рублей

SCMP: в Китае мужчина выманил у семьи 300 тысяч юаней, солгав о травме

Житель Китая, потерявший свои деньги, солгал родственникам, что получил травму яичка, и выманил у них состояние. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Чжан Мэн лишился накоплений после того, как попал в финансовую пирамиду и стал жертвой мошенников. Мужчина остался без денег, однако быстро придумал, как восстановить свое материальное положение. Он связался с семьей и заявил, что повредил яичко, когда катался на велосипеде. Для верности Мэн предоставил родственникам фальшивые результаты обследований и заключения врачей, а затем попросил перевести ему 300 тысяч юаней (3,8 миллиона рублей) на медицинские расходы.

Члены семьи без промедлений выполнили его просьбу. Однако обман был быстро раскрыт, когда родственники приехали навестить Мэна в больницу, где он якобы проходил лечение, и не нашли никаких записей о таком пациенте.

Произошедшее вызвало волну возмущения в сети. Пользователи осудили Мэна за его поступок. «Обманывать собственную семью ради денег — где мораль, где человечность? Такой сын не заслуживает уважения», — написал один из комментаторов.

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