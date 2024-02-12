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21:54, 12 февраля 2024Силовые структуры

МВД возбудило уголовное дело после драки мигрантов со стрельбой

МВД возбудило уголовное дело после драки мигрантов со стрельбой в кафе

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

После драки мигрантов в столичном кафе, которая закончилась стрельбой, было возбуждено уголовное дело, об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что в ОМВД России по району Братеево около 01:25 10 февраля поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, на улице Борисовские Пруды. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что между гражданами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которого один из участников выстрелил из неустановленного оружия.

«В ходе оперативных мероприятий полицейскими был задержан ряд граждан, которые были доставлены в территориальный отдел полиции для проверки на причастность к данному противоправному деянию», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен предмет, похожий на пистолет, он был направлен на экспертизу. МВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сообщалось, что конфликт мигрантов в одном из кафе в московском районе Зябликово закончился стрельбой. Отмечалось, что прибывшие на место правоохранители и сотрудники Росгвардии не застали зачинщиков потасовки. Всего на месте были пять человек: двое выходцев из Дагестана и трое граждан Азербайджана. Двоих из них привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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      Марина Совина
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