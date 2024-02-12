Мигранты устроили стрельбу в результате потасовки в московском кафе

Разборка мигрантов в московском кафе закончилась стрельбой

Конфликт мигрантов в одном из кафе в московском районе Зябликово закончился стрельбой. По данным издания «Царьград» со ссылкой на правоохранителей, потасовка произошла между отдыхающими заведения.

В результате словесной перепалки мужчины решили выйти на улицу, чтобы продолжить разбирательства. В какой-то момент раздался выстрел.

Прибывшие на место правоохранители и сотрудники Росгвардии не застали зачинщиков потасовки. Всего на месте были пять человек: двое выходцев из Дагестана и трое граждан Азербайджана. Двоих из них привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

На месте также была найдена гильза с маркировкой 7-90 и пистолет.

Ранее в Смоленске неизвестный открыл стрельбу по маршрутке в центре города. После этого следователи возбудили уголовное дело.