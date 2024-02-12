На Украине перестановки в командовании ВСУ сравнили с зачисткой

Депутат Рады Геращенко: перестановки в командовании ВСУ похожи на зачистку

Перестановки в высшем командном составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) похожи на зачистку. С таким сравнением депутат Верховной Рады от партии бывшего президента республики Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко выступила в своем Telegram-канале.

По ее мнению, подобные перестановки являются «сплошным провалом» с коммуникационной точки зрения. При этом она обратила внимание на наставления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

«Это еще больше пугает общество, потому что наводит на мысль, что теперь армией будет руководить офис президента», — пояснила парламентарий, выразив надежду, что новое руководство украинской армии не позволит вмешиваться в свои дела и «управлять генералами».

Ранее Геращенко заявляла о политических причинах отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Она также указала на то, что украинские войска до сих пор испытывают острую нехватку вооружения и боеприпасов, которые Киев обещал, однако так и не начал производить.