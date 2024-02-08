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23:16, 8 февраля 2024Бывший СССР

Депутат Рады озвучила детали «низкого» плана по устранению Залужного

Депутат Рады Геращенко: причины отставки Залужного не военные, а политические
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Причины отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не военные, а политические. В этом убеждена депутат Верховной Рады республики Ирина Геращенко, которая озвучила детали плана киевских властей по устранению Залужного в своем Telegram-канале.

«Это не Залужный кричал из всех чайников о контрнаступлении прошлого года. И не Сырский. А Арестович, Подоляк, Ермак, Данилов, Буданов, Петровы — Ивановы и ко. План по устранению Залужного выглядел максимально низко», — напомнила депутат. Она рассказала, что Киев развернул медийную компанию по травле, блогеры ежедневно набрасывались на генерала, обесценивая всю украинскую армию в его лице.

Парламентарий указала на то, что нельзя перекладывать на военных ответственность за несостоятельность властей. По ее словам, в армии до сих пор острая нехватка снарядов и оружия, которые Киев обещал, но так и не начал производить.

Геращенко заявила, что если правительство страны и дальше не возьмет ответственность на себя, то уже сейчас можно делать ставки, когда назначенный на место Залужного генерал-полковник Александр Сырский станет неугодным. «У побед много родителей. Неудачи — всегда сироты», — заключила она.

Назначение Сырского на пост главкома ВСУ президент Украины Владимир Зеленский объяснил тем, что он является «наиболее опытным украинским командующим». С начала специальной военной операции (СВО) России в 2022 году Сырский командовал обороной Киева и операцией в Харьковской области. После руководил обороной Артемовска (Бахмута).

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      Александра Синицына
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