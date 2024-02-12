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04:05, 12 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о последствиях увольнения Залужного

Полковник СБУ: после увольнения Залужного командиры ВСУ перестали верить властям
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka сообщил о последствиях увольнения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По его словам, кадровые перестановки в руководстве украинской армии понижают уверенность командиров в своем начальстве. Он считает, что из-за внезапного увольнения Залужного у «низовых командиров» могут появиться сомнения в тех приказах, которые они получали ранее. Полковник также добавил, что смена верховного командования говорит о проблемах в стратегии ВСУ.

Стариков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении сложившихся в ВСУ правил, когда назначил своих ставленников в обход установленной иерархии. Он отметил, что Залужного должен был заменить первый заместитель главнокомандующего.

Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Залужного 8 февраля. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. В последние недели СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.

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      Марина Совина
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