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08:31, 12 февраля 2024Забота о себе

Назван наиболее часто скрываемый людьми факт о сексуальном опыте

Фото: Unsplash

Аналитики британского магазина товаров для взрослых Lovehoney провели опрос, в ходе которого выяснили чаще всего скрываемый партнерами друг от друга факт о сексуальном опыте. Его представители компании назвали в беседе с изданием Metro.

Так, 22 процента опрошенных рассказали, что держат в секрете точное количество своих половых партнеров. Из них примерно треть мужчин признались, что делают это из страха осуждения, а треть женщин объяснили свое молчание смущением. Кроме того, ответившие так респонденты заявили, что не верят в адекватную реакцию партнера и предпочитают открывать правду о себе позже. При этом, отмечается, что чаще умалчивали правду о количестве половых партнеров британцы старше 55 лет, также много «молчунов» оказалось среди мужчин и женщин в возрасте за 35.

Второе место рейтинга с результатом в 17 процентов разделили сразу два интимных факта: люди чаще всего переживают о собственном сексуальном мастерстве и боятся рассказать о собственных фетишах. На третьем месте оказались секс-игрушки — желание попробовать новые устройства для любовных игр скрывают 15 процентов опрошенных.

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      Александра Лисица
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