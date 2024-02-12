Назван наиболее часто скрываемый людьми факт о сексуальном опыте

Аналитики британского магазина товаров для взрослых Lovehoney провели опрос, в ходе которого выяснили чаще всего скрываемый партнерами друг от друга факт о сексуальном опыте. Его представители компании назвали в беседе с изданием Metro.

Так, 22 процента опрошенных рассказали, что держат в секрете точное количество своих половых партнеров. Из них примерно треть мужчин признались, что делают это из страха осуждения, а треть женщин объяснили свое молчание смущением. Кроме того, ответившие так респонденты заявили, что не верят в адекватную реакцию партнера и предпочитают открывать правду о себе позже. При этом, отмечается, что чаще умалчивали правду о количестве половых партнеров британцы старше 55 лет, также много «молчунов» оказалось среди мужчин и женщин в возрасте за 35.

Второе место рейтинга с результатом в 17 процентов разделили сразу два интимных факта: люди чаще всего переживают о собственном сексуальном мастерстве и боятся рассказать о собственных фетишах. На третьем месте оказались секс-игрушки — желание попробовать новые устройства для любовных игр скрывают 15 процентов опрошенных.

Ранее женщина призналась в измене и столкнулась с реакцией мужа, которую не могла предвидеть. По ее словам, муж рассмеялся и предложил ей и дальше целовать других мужчин.