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02:01, 8 февраля 2024Забота о себе

Женщина призналась мужу в измене и столкнулась с неожиданной реакцией

Фото: Just Life / Shutterstock / Fotodom

Женщина призналась в измене и столкнулась с реакцией мужа, которую не могла предвидеть. Об этом она рассказала в письме к писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс, пишет The Sun.

За советом к Сандерс обратилась 33-летняя читательница, которая после 11 лет брака завела роман с другим мужчиной. По ее словам, он тоже женат и не собирается разводиться, поэтому она хотела сохранить эти отношения в тайне. Однако планы изменились, когда общая знакомая застукала ее целующейся с любовником, и намекнула, что раскроет тайну.

Когда я рассказывала обо всем мужу, я боялась, что он рассердится, возможно, даже пригрозит меня выгнать, но вместо этого он рассмеялся. Его, конечно, не смутило мое громкое признание, он даже предложил мне и дальше целовать других мужчин

Из письма анонимной читательницы

Женщина пожаловалась, что растерялась и расстроилась из-за неожиданной реакции мужа. По ее словам, хотя она почти уверена, что супруг изменял ей, такого безразличия она не ожидала.

В ответ на письмо Сандерс посоветовала первым делом расстаться с любовником. Она объяснила, что у этих отношений нет будущего, поэтому не имеет смысла откладывать неизбежное. Далее, по мнению Сандерс, нужно заняться отношениями в браке и подумать, имеет ли смысл продолжать их. «Это определенно звучит так, будто он воспринимает вас как должное и допускает вашу эмоциональную доступность для другого романа», — считает Сандерс.

Коуч посоветовала попытаться откровенно поговорить с мужем, чтобы понять, почему их отношения дошли до такой степени безразличия.

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      Алиса Дмитриева
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