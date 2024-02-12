Назван способ заставить соседей заплатить за затопление квартиры

Юрист Русяев: фиксация факта затопления квартиры поможет добиться компенсации

Фиксация факта затопления квартиры поможет добиться компенсации. Способ заставить соседей заплатить за порчу имущества назвал секретарь Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества Илья Русяев, передает NEWS.ru.

В случае затопления юрист советует жильцу сразу же позвонить в управляющую компанию (УК). Это требуется для остановки подачи воды и фиксации факта происшествия, которая необходима для дальнейшего разбирательства. После следует зафиксировать последствия затопления на фото или видео и пригласить пару свидетелей, которые смогут подтвердить показания в суде.

Также собственнику нужно составить акт о затоплении с указанием предполагаемой причины, размера нанесенного ущерба и виновного лица. По словам Русяева, УК может отказаться составлять такой документ, однако жилец может сделать это самостоятельно. Акт имеет юридическую силу, если составитель получил заключение от независимого оценщика о реальном размере ущерба. После нужно отправить виновнику или в УК досудебную претензию о добровольной компенсации, а в случае отказа подать иск в суд.

Ранее житель Оренбурга отсудил полмиллиона рублей у соседей, пострадавших от пожара. Во время тушения возгорания пожарные устроили потоп в его квартире.