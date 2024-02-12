Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:09, 12 февраля 2024Среда обитания

Назван способ заставить соседей заплатить за затопление квартиры

Юрист Русяев: фиксация факта затопления квартиры поможет добиться компенсации

Фото: Ian Вooley / Unsplash

Фиксация факта затопления квартиры поможет добиться компенсации. Способ заставить соседей заплатить за порчу имущества назвал секретарь Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества Илья Русяев, передает NEWS.ru.

В случае затопления юрист советует жильцу сразу же позвонить в управляющую компанию (УК). Это требуется для остановки подачи воды и фиксации факта происшествия, которая необходима для дальнейшего разбирательства. После следует зафиксировать последствия затопления на фото или видео и пригласить пару свидетелей, которые смогут подтвердить показания в суде.

Также собственнику нужно составить акт о затоплении с указанием предполагаемой причины, размера нанесенного ущерба и виновного лица. По словам Русяева, УК может отказаться составлять такой документ, однако жилец может сделать это самостоятельно. Акт имеет юридическую силу, если составитель получил заключение от независимого оценщика о реальном размере ущерба. После нужно отправить виновнику или в УК досудебную претензию о добровольной компенсации, а в случае отказа подать иск в суд.

Ранее житель Оренбурга отсудил полмиллиона рублей у соседей, пострадавших от пожара. Во время тушения возгорания пожарные устроили потоп в его квартире.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Стало известно о задержании подозреваемого в расстреле машины заммэра Никополя

      Украина обратилась в полицию из-за рассыпанного польскими фермерами зерна

      На Украине рассказали о планах создать тысячи боевых дронов высокой дальности

      В российском городе задержаны участники напавшей на инкассаторов банды

      Байден решил использовать TikTok для предвыборной кампании

      Надеждин обратился в Верховный суд после отказа ЦИК в регистрации кандидатом

      Названа причина разочарования российских туристов в Европе

      Врач развеяла несколько популярных мифов о раке

      Число пострадавших в аварии с детским автобусом под Псковом выросло до 17

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше