Небензя напомнил о бездействии Киева для возвращения Донбасса

Небензя: Украина не сделала ничего для возвращения Донбасса

Украина не сделала ничего для возвращения Донбасса в состав страны. О бездействии Киева напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», — сказал Небензя.

Он отметил, что Украине следовало бы стать цивилизованной страной, в которой уважаются права всех граждан «без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу».

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что государство и правящий режим на Украине ждет печальная судьба. По его словам, Россия на полпути не остановится.