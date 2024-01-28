Директор СВР Нарышкин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Украины

Глава СВР Нарышкин ответил на вопрос журналиста о дальнейшей судьбе Украины

Директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Украины. Видео ответа в воскресенье, 28 января, в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По словам главы СВР, государство и правящий им режим ждет печальная судьба. Нарышкин отметил, что «россияне, в философском смысле этого слова, на полпути не остановятся».

27 января выступая на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны, Сергей Нарышкин заявил, что нацизм является абсолютным злом и Россия, вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, на полпути не остановится.