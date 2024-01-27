Директор СВР РФ Нарышкин заявил о борьбе России с неонацизмом на Украине

Нацизм является абсолютным злом, и Россия, вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, на полпути не остановится. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.

«Мы все больше и больше узнаем о преступлениях гитлеровцев и их пособников, таких как бандеровцев в годы Великой Отечественной войны, особенно на оккупированных территориях», — отметил он.

Ранее Нарышкин заявил, что результаты закрытых соцопросов в странах Запада показывают, что их граждане устали от кризиса на Украине и не верят в победу над Россией. Кроме того, по словам директора СВР, «никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать».

В конце прошлого года Нарышкин заявил, что странам Запада придется признать неизбежную победу России в специальной военной операции на Украине.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Прибалтике и на Украине наблюдается всплеск идеологии нацизма. По словам дипломата, «отрицается само существование русских, их решающий вклад в историю Украины».

