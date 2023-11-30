Лавров заявил о всплеске нацизма в Прибалтике и на Украине

Лавров на встрече СМИД ОБСЕ заявил о всплеске нацизма в Прибалтике и на Украине

В Прибалтике и на Украине наблюдается всплеск идеологии нацизма. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, его цитирует ТАСС.

По словам министра, ОБСЕ уже несколько лет не может согласовать повестку дня обзорного совещания по человеческому измерению из-за того, что некоторые страны препятствуют включению в нее проблемы неонацизма. Лавров обратил внимание, что «правящий в Киеве неонацистский режим перещеголял даже страны Балтии в своих действиях по законодательному искоренению всего русского».

«Отрицается само существование русских, их решающий вклад в историю Украины. Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ и ее профильные институты молчат», — заявил глава российской дипломатии.

Глава МИД Украины ранее отказался от участия в заседании СМИД ОБСЕ из-за присутствия на мероприятии российской делегации. Вслед за ним аналогичное заявление сделали его коллеги из Литвы, Латвии и Эстонии.