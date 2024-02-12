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20:42, 12 февраля 2024Мир

Небензя обвинил Запад в желании ослабить РФ с помощью «неонацистского монстра»

Небензя: Запад хотел ослабить РФ с помощью «неонацистского монстра» в лице Киева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Запад надеялся, что с помощью «неонацистского и русофобского монстра» в лице Киева они хотя бы смогут ослабить Россию. В этом западные страны обвинил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Все [западные коллеги] прекрасно понимали, что на самом деле происходило [на Украине] и к чему это может привести, но ничего не делали, надеясь, что взрощенный ими неонацистский и русофобский монстр на наших границах сможет победить или хотя бы существенно ослабить Россию», — констатировал российский постпред.

По словам дипломата, Запад не позволил Киеву подписать« уже парафированный в Стамбуле мирный договор», поэтому является соучастником трагедии и несет ответственность за последствия отказа киевского руководства соблюдать Минские договоренности, что привело к началу специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее Небензя заявил о невозможности решения горящих международных проблем без России. Он уточнил, что Москву просят активно посредничать в урегулировании.

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      Дарья Балацкая
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