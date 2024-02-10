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07:11, 10 февраля 2024Мир

Небензя заявил о невозможности решения горящих международных проблем без России

Небензя заявил, что решение горящих международных проблем без России невозможно
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что решение горящих международных проблем без России невозможно, Москву просят активно посредничать в урегулировании. Его слова приводит ТАСС.

«Поэтому мы продолжим доносить слово правды, предлагать справедливые решения, пользуясь теми возможностями, которые предоставляет ооновская площадка», — отметил дипломат.

Он добавил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на заседания Совета Безопасности ООН всегда является резонансным событием, главу МИД «ждут и коллеги по ООН, и руководство всемирной организации, и журналисты».

По словам Небензи, на двусторонние встречи с участием Лаврова «выстраиваются очереди», а в графике поездки в США на два-три дня нет свободных минут.

«Для всех коллег-министров это возможность получить российскую позицию по всем животрепещущим вопросам международной повестки дня из первых рук», — заключил постпред.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатия как профессия утрачена на Западе. По ее словам, дипломатов выбирали по итогу «политических дрязг, в том числе путем вклада в предвыборную кампанию чисто финансово».

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      Марина Совина
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