Небензя заявил о невозможности решения горящих международных проблем без России

Небензя заявил, что решение горящих международных проблем без России невозможно

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что решение горящих международных проблем без России невозможно, Москву просят активно посредничать в урегулировании. Его слова приводит ТАСС.

«Поэтому мы продолжим доносить слово правды, предлагать справедливые решения, пользуясь теми возможностями, которые предоставляет ооновская площадка», — отметил дипломат.

Он добавил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на заседания Совета Безопасности ООН всегда является резонансным событием, главу МИД «ждут и коллеги по ООН, и руководство всемирной организации, и журналисты».

По словам Небензи, на двусторонние встречи с участием Лаврова «выстраиваются очереди», а в графике поездки в США на два-три дня нет свободных минут.

«Для всех коллег-министров это возможность получить российскую позицию по всем животрепещущим вопросам международной повестки дня из первых рук», — заключил постпред.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатия как профессия утрачена на Западе. По ее словам, дипломатов выбирали по итогу «политических дрязг, в том числе путем вклада в предвыборную кампанию чисто финансово».

