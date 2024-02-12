Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:32, 12 февраля 2024Экономика

Нефтедобыча в странах ОПЕК+ резко снизилась

S&P: среднесуточная добыча нефти в странах ОПЕК+ снизилась на 340 тысяч баррелей

Фото: Antonio Bronic / Reuters

По итогам января 2024 года среднесуточная добыча нефти в странах ОПЕК+ резко снизилась на 340 тысяч баррелей в сравнении с декабрем и составила 41,2 миллиона баррелей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков S&P Global Commodity Insights.

Январское сокращение стало максимальным за последние полгода. Главными причинами подобной динамики стали обязательства стран-участниц сделки по добровольному снижению производства сырья, а также массовые протесты в ливийском регионе Феццан на юго-западе страны, что привело к длительному простою на крупнейшем в государстве месторождении Шарара.

В результате добыча нефти в Ливии в январе 2024 года сократилась на 120 тысяч баррелей в сутки и составила 1,02 миллиона баррелей. Это снижение стало самым существенным среди всех стран-участниц ОПЕК+, заключили аналитики.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года добыча нефти в России, входящей в состав стран-участниц ОПЕК+, сократилась в пределах одного процента и опустилась до уровня примерно в 530 миллионов тонн. Он связал подобную динамику прежде всего с обязательствами РФ в рамках сырьевой сделки.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      В Подмосковье отменили концерты Олега Газманова

      Раскрыты подробности о состоянии Александра Панкратова-Черного

      У пассажира европейской авиакомпании во время полета хлынула кровь изо рта

      США продали Турции военную технику после одобрения вступления Швеции в НАТО

      В Николаеве раскрыли результаты ракетных ударов в выходные

      Соседи показали российскому военному видео и вынудили его обратиться в полицию

      Глушаков покинул расположение «Ростова»

      В Конгрессе США сделали заявление об успехе России на Украине

      Термоядерная установка в Великобритании установила рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше