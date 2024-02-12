Нефтедобыча в странах ОПЕК+ резко снизилась

S&P: среднесуточная добыча нефти в странах ОПЕК+ снизилась на 340 тысяч баррелей

По итогам января 2024 года среднесуточная добыча нефти в странах ОПЕК+ резко снизилась на 340 тысяч баррелей в сравнении с декабрем и составила 41,2 миллиона баррелей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков S&P Global Commodity Insights.

Январское сокращение стало максимальным за последние полгода. Главными причинами подобной динамики стали обязательства стран-участниц сделки по добровольному снижению производства сырья, а также массовые протесты в ливийском регионе Феццан на юго-западе страны, что привело к длительному простою на крупнейшем в государстве месторождении Шарара.

В результате добыча нефти в Ливии в январе 2024 года сократилась на 120 тысяч баррелей в сутки и составила 1,02 миллиона баррелей. Это снижение стало самым существенным среди всех стран-участниц ОПЕК+, заключили аналитики.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года добыча нефти в России, входящей в состав стран-участниц ОПЕК+, сократилась в пределах одного процента и опустилась до уровня примерно в 530 миллионов тонн. Он связал подобную динамику прежде всего с обязательствами РФ в рамках сырьевой сделки.