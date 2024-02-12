В России прокомментировали расследование о незаконной продаже самолетов за рубеж

Чепа: в незаконной продаже самолетов РФ заинтересованы поддерживающие ВСУ страны

В незаконной продаже российских самолетов и вертолетов могли быть заинтересованы страны, которые поддерживают Украину, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал расследование дела о передаче российских бортов за рубеж.

«Очень обидно, что в сложный для страны, для отрасли этой экономики момент, когда необходимо противостоять санкциям, нашлись граждане, которые очевидно поступали не по совести. В мутной воде проще совершать преступные действия. Вот они и стали нарушать закон», — сказал Чепа.

Депутат сообщил, что уже на протяжении года в авиационной отрасли ведутся кадровые перестановки.

«Делается много для того, чтобы наши самолеты продолжали летать. Они летают. Но в процессе необходимо было делать какие-то определенные шаги для обеспечения этих полетов. В это время люди и допустили такое», — отметил он.

Я думаю, что были заинтересованы страны, которые поддерживают Украину, в том, чтобы выкупить наши самолеты, которые могут использовать украинские летчики. Но в любом случае надо ждать результатов расследования и уже исходя из этого делать окончательные выводы Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Отмечается, что некоторые из них в результате попали в недружественные страны и использовались для оказания военной помощи Украине.

