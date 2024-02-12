Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:44, 12 февраля 2024Силовые структуры

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Росавиацию. Что заинтересовало силовиков в ведомстве и как это связано с Украиной?

«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза 59 бортов за рубеж

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов.

По информации источников «Известий», , обыски прошли в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве 7 февраля.

Несколько сотрудников Росавиации стали фигурантами уголовных дел

Обыски прошли в рамках уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации. Фигурантов подозревают в незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов. Некоторые из них в результате попали в недружественные страны и использовались для оказания военной помощи Украине.

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли документы в кабинетах двух и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов

источник «Известий»

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Козырева, Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, которую уволили из агентства в июне 2023 года. Также Бывалина проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий. При этом не исключается появление в деле других подозреваемых.

Материалы по теме:
На санях через Финский залив, вплавь до Турции и калитка в Китай: самые необычные случаи нарушения границ СССР и России
На санях через Финский залив, вплавь до Турции и калитка в Китай:самые необычные случаи нарушения границ СССР и России
10 декабря 2023
Оборотни в погонах, стрелок из супермаркета и лидер ОПГ: самые известные милиционеры-преступники в истории СССР и России
Оборотни в погонах, стрелок из супермаркета и лидер ОПГ:самые известные милиционеры-преступники в истории СССР и России
25 декабря 2023
Львиная Лапа, капитан-самозванка и кровавая Амазонка: самые известные женщины — главари банд в истории СССР и России
Львиная Лапа, капитан-самозванка и кровавая Амазонка:самые известные женщины — главари банд в истории СССР и России
21 января 2024

Поводом стала прошлогодняя проверка деятельности Росавиации

Поводом для возбуждения уголовных дел стала проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра, проведенной Минтрансом в июле 2023 года. Выяснилось, что после начала СВО сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты в нарушение президентских указов и правительственных постановлений.

В частности, сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплектов документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России, а также не запрашивали в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах.

В результате в период с марта 2022 года по июнь 2023-го (когда Росавиацию возглавлял Александр Нерадько) из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 воздушных судов. Из них 36 бортов были проданы за рубеж. 21 воздушное судно приобрели резиденты не входящих в ЕАЭС государств, восемь из них были реализованы в недружественные страны.

Материалы по теме:
«Это был талантливый подлец» Полковник КГБ 11 лет работал на британскую разведку. Как ему удалось избежать наказания?
«Это был талантливый подлец»Полковник КГБ 11 лет работал на британскую разведку. Как ему удалось избежать наказания?
23 июля 2023
«Вы — шпион!» Как лучший контрразведчик СССР разоблачил десятки американских шпионов и разрушил агентурную сеть ЦРУ?
«Вы — шпион!»Как лучший контрразведчик СССР разоблачил десятки американских шпионов и разрушил агентурную сеть ЦРУ?
30 июля 2023
Украинские спецслужбы обманывают россиян и толкают их на преступления. Как изменится их тактика в 2024 году?
Украинские спецслужбы обманывают россиян и толкают их на преступления.Как изменится их тактика в 2024 году?
11 января 2024

Несколько вывезенных бортов содействовали Украине

Несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе СВО, в частности, самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, что позволяет скрывать информацию о маршрутах.

Как пояснил бывший военный пилот и экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов, даже если Ил-76 используется гражданской авиакомпанией, его можно быстро переоборудовать под переброску военных грузов и солдат.

Материалы по теме:
Главный киллер России, ангарский маньяк и «банда амазонок»: как и за что наказали самых опасных преступников в 2023 году
Главный киллер России, ангарский маньяк и «банда амазонок»:как и за что наказали самых опасных преступников в 2023 году
19 декабря 2023
Миллиарды Блиновской, наказание для маньяка и поджигателя Корана: какие приговоры в 2024 году будет обсуждать вся Россия?
Миллиарды Блиновской, наказание для маньяка и поджигателя Корана:какие приговоры в 2024 году будет обсуждать вся Россия?
6 января 2024
Дважды предатель Советского Союза. Как офицер КГБ стал шпионом ЦРУ и годами сдавал советских разведчиков по всему миру
Дважды предатель Советского Союза.Как офицер КГБ стал шпионом ЦРУ и годами сдавал советских разведчиков по всему миру
16 июля 2023

История с бортами могла стать причиной отставки Нерадько

По словам собеседников газеты, именно эта история стала основной причиной для отставки главы Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года. Они не исключают, что он также может стать одним из фигурантов этого уголовного дела.

В декабре 2022 года силовики провели обыск в кабинете Нерадько. По данным Shot, одной из его причин стало дело о взятке в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. 27-летняя чиновница заняла эту должность за несколько месяцев до обыска и подозревалась в получении взятки.

В Росавиации тогда опровергли информацию об обысках. При этом следствие попросило отправить в СИЗО замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке. Также следствие просило арестовать по этому делу предпринимателя Ивана Ларионова.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Росавиацию. Что заинтересовало силовиков в ведомстве и как это связано с Украиной?

      Западные фармкомпании использовали младенцев для опытов в Мариуполе

      Западные фармкомпании проводили испытания препаратов на жителях Мариуполя

      Парень удивился поведению родителей возлюбленной и покинул семейный ужин

      На Украине сообщили о последствиях увольнения Залужного

      В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО

      Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье и показала складки на теле

      Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений

      В России разработали универсальную нейросеть для дронов

      Женщина полюбила ходить голой перед детьми и посоветовала это всем матерям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше