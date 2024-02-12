Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Росавиацию. Что заинтересовало силовиков в ведомстве и как это связано с Украиной?

«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза 59 бортов за рубеж

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов.

По информации источников «Известий», , обыски прошли в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве 7 февраля.

Несколько сотрудников Росавиации стали фигурантами уголовных дел

Обыски прошли в рамках уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации. Фигурантов подозревают в незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов. Некоторые из них в результате попали в недружественные страны и использовались для оказания военной помощи Украине.

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли документы в кабинетах двух и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов источник «Известий»

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Козырева, Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, которую уволили из агентства в июне 2023 года. Также Бывалина проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий. При этом не исключается появление в деле других подозреваемых.

Поводом стала прошлогодняя проверка деятельности Росавиации

Поводом для возбуждения уголовных дел стала проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра, проведенной Минтрансом в июле 2023 года. Выяснилось, что после начала СВО сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты в нарушение президентских указов и правительственных постановлений.

В частности, сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплектов документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России, а также не запрашивали в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах.

В результате в период с марта 2022 года по июнь 2023-го (когда Росавиацию возглавлял Александр Нерадько) из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 воздушных судов. Из них 36 бортов были проданы за рубеж. 21 воздушное судно приобрели резиденты не входящих в ЕАЭС государств, восемь из них были реализованы в недружественные страны.

Несколько вывезенных бортов содействовали Украине

Несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе СВО, в частности, самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, что позволяет скрывать информацию о маршрутах.

Как пояснил бывший военный пилот и экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов, даже если Ил-76 используется гражданской авиакомпанией, его можно быстро переоборудовать под переброску военных грузов и солдат.

История с бортами могла стать причиной отставки Нерадько

По словам собеседников газеты, именно эта история стала основной причиной для отставки главы Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года. Они не исключают, что он также может стать одним из фигурантов этого уголовного дела.

В декабре 2022 года силовики провели обыск в кабинете Нерадько. По данным Shot, одной из его причин стало дело о взятке в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. 27-летняя чиновница заняла эту должность за несколько месяцев до обыска и подозревалась в получении взятки.

В Росавиации тогда опровергли информацию об обысках. При этом следствие попросило отправить в СИЗО замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке. Также следствие просило арестовать по этому делу предпринимателя Ивана Ларионова.