В Росавиации прокомментировали сообщения об обыске у главы ведомства

В Росавиации опровергли информацию о проведении обысков у руководителя ведомства Нерадько

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) опровергли сообщения о проведении обысков у руководителя ведомства Александра Нерадько. Об этом пишет ТАСС.

В правоохранительных органах также заявили, что следствие не проводило обыски у главы ведомства. «У Нерадько никаких обысков не было», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силовые службы провели обыск в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько. По данным Telegram-канала Shot, одной из причин обыска стало дело о взятке, расследуемое в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой.

Уточняется, что 27-летняя чиновница заняла эту должность несколько месяцев назад и в настоящее время подозревается в получении взятки. В свою очередь, Кочерова отказалась комментировать информацию о расследовании.