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17:13, 26 декабря 2022Силовые структуры

В кабинете главы Росавиации провели обыск

Shot: в кабинете главы Росавиации Нерадько провели обыск из-за дела о взятке

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Силовые службы провели обыск в кабинете главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, одной из причин обыска стало дело о взятке, расследуемое в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Указывается, что 27-летняя чиновница заняла эту должность несколько месяцев назад и сейчас подозревается в получении взятки.

Shot добавляет, что сама Кочерова отказалась комментировать информацию о расследовании.

В июле Shot заявлял, что Нерадько госпитализирован со множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. В ведомстве сообщали, что он находится на больничном и проходит реабилитацию.

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Антон Похиляк
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