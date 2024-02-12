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03:07, 12 февраля 2024Силовые структуры

В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж

В Росавиации прошли обыски из-за вывоза около 60 бортов за рубеж

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, начиная с марта 2022 года, эти борта были проданы в том числе в недружественные страны. Затем три вертолета принимали участие в специальной военной операции (СВО) на стороне противника, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы нельзя было отследить их маршруты.

В рамках этого дела прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Сотрудники ФСБ и МВД занимались выемкой документов в кабинетах двух чиновников агентства.

По части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждено уголовное дело в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, которую уволили в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что силовые службы провели обыск в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько. По данным Telegram-канала Shot, одной из причин обыска стало дело о взятке, расследуемое в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой.

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      Юлия Мискевич
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