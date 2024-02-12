Авиаюрист назвал законным вывод Ил-76 и Ми-8 из российской юрисдикции

Авиаюрист Герасимов назвал законным вывод Ил-76 и Ми-8 из российской юрисдикции

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Росавиацию. Что заинтересовало силовиков в ведомстве и как это связано с Украиной?

Начало событий в новости Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Росавиацию. Что заинтересовало силовиков в ведомстве и как это связано с Украиной?

Факт вывода из российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов, включая самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, не является противозаконным. Такое мнение выразил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН.

Ранее Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Обыски прошли в рамках уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации.

Поводом для возбуждения уголовных дел стала проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра, проведенная Минтрансом в июле 2023 года. Выяснилось, что после начала специальной военной операции (СВО) сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты в нарушение президентских указов и правительственных постановлений. Однако, по словам авиаюриста, при правильно оформленных документах смена юрисдикции судов законна.

Сотрудникам Росавиации поступили документы, где владелец выкупленного самолета или вертолета перепродает его другому юрлицу, у которого сертификат в другой стране, чтобы дальше его эксплуатировать Павел Герасимов авиаюрист

Ил-76 и Ми-8 есть как на вооружении армии, так и в парке десятков разных авиакомпаний, и выведенные из российского реестра суда теперь находятся в частном владении, продолжил юрист. Он напомнил, что реестр гражданских воздушных судов открыт и любой желающий может в режиме реального времени смотреть и наблюдать за перемещением и судьбой любого гражданского судна в России и мире.

Герасимов привел в пример авиакомпанию Utair, которая сдает в лизинг ООН вертолеты Ми-8 для организации своих перевозок. По его словам, авиакомпания была вынуждена пойти на это, чтобы обеспечивать страхование воздушных судов. «Это не государственные самолеты и вертолеты, а частная техника, которая была приобретена для того, чтобы зарабатывать деньги», — заключил юрист.